Joris' Kerstboom maakt deze vrijdag Dokkum lichter

vr 8 december 2023, 11.14 uur

DOKKUM - Zo vlak voor kerst rijdt Joris Linssen weer door heel Nederland: met de vraag wie wil jij in het licht zetten? Op 'kerstavond' arriveert hij in Dokkum en Den Bosch.

Bij de prachtig verlichte kerstbomen heeft hij hartverwarmende, lieve en ontroerende ontmoetingen. De zesdelige KRO-NCRV-serie een lichtpuntje in de donkere december maand. Joris’ Kerstboom is vanaf maandag 18 december dagelijks om 19.00 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 2.

Kom langs in Dokkum

In het veertiende seizoen van het tv-programma zet Joris’ Kerstboom Dokkum op vrijdag 8 december in het licht. Net als andere jaren kunnen belangstellenden een foto van een dierbaar persoon in de boom hangen.

In het licht…

In de dagelijkse afleveringen brengt Joris onder andere een bezoek aan Marianne, zij zet haar dochter in het licht die omkwam bij het vliegongeluk in Tripoli. Ze vertelt hoe deze tragedie haar leven veranderde en onverwacht een nieuw pad opende.

De 10-jarige Cem wordt in het licht gezet omdat hij geld inzamelde voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije. Arnoud wil zijn reddende engel Damiaan bedanken. Na een mislukte parachutesprong verleent Damiaan eerste hulp en redt het leven van Arnoud.

Ook Rosanne is te zien, voor haar hebben de paarden op de zorgboerderij en speciaal haar hondje Mattie een bijzondere betekenis. Na een donkere periode in haar leven geven de dieren haar het vertrouwen dat ze er mag zijn.

Joris' Kerstboom is elke werkdag van maandag 18 t/m vrijdag 22 december om 19.00 uur te zien en de lange kerstspecial is op zaterdag 23 december om 19.30 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 2.