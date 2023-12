Minderjarige beheerder illegale vuurwerkverkoopgroep gepakt

wo 06 december 2023 08.37 uur

DOKKUM - Een speciaal team van de politie heeft eind november vier Telegram groepen offline gehaald waarin illegaal vuurwerk werd aangeboden. Dat maakte de politie woensdag bekend. De vier groepen bij elkaar hadden zo'n 9000 actieve leden. Een minderjarige jongen uit de gemeente Noardeast-Fryslân bleek de beheerder van deze groepen.

Vuurwerk met "kracht van explosieven"

De beheerder wordt verdacht van het faciliteren van de handel in het verboden vuurwerk. "Soms met de kracht van explosieven", aldus de politie. De verdachte is nog niet aangehouden, maar zal later aan het bureau worden ontboden om te worden verhoord.

Meer aanhoudingen

De (persoons)gegevens die in de groepen rondgingen zijn door de politie veiliggesteld. De politie sluit niet uit daar naar aanleiding daarvan aanhoudingen zullen volgen.

Waarschuwing van de politie

De groepen hadden namen als "Vuurwerkspot (HANDEL)" en "PyroSpot (HANDEL)". Via de telefoon van de verdachte heeft de politie het beheer in de groepen overgenomen. Direct daarna hebben zij onderstaand bericht in de groep geplaatst:

"Door een team specialisten van de politie is deze groep onlangs overgenomen en alle data is veiliggesteld. Het professioneel (illegaal) vuurwerk wat wordt verhandeld in deze groep is zeer explosief en vormt een gevaar voor anderen en voor jezelf. Stop met deze activiteiten. Je bent gewaarschuwd!!! Op het aanbieden, handelen, bezit en binnen Nederland brengen van professioneel (illegaal) vuurwerk staat een gevangenisstraf van max. zes jaar.

Wanneer illegaal vuurwerk bij jou in de woning wordt aangetroffen kan een verhuurder of hypotheekverstrekker de huur/hypotheekovereenkomst opzeggen. Daarnaast kan de gemeente bestuurlijk optreden en de woning sluiten.

Verknal je toekomst niet met illegaal (professioneel) vuurwerk. Wanneer je gepakt wordt met zulk vuurwerk zal een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden afgewezen.

Het genoemde vuurwerk betreft professioneel vuurwerk van de categorie F3 en/of F4 en mag uitsluitend door personen met gespecialiseerde kennis op het gebied van professioneel vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik opgeslagen worden, voorhanden worden gehouden of tot ontbranding worden gebracht."

