Bibliotheken blijven helpen bij toeslagen en belastingen

vr 01 december 2023 11.26 uur

DRACHTEN - Voor hulp bij belastingen en toeslagen kunnen burgers sinds 2016 terecht bij de bibliotheek. Afspraken over deze samenwerking zijn vastgelegd in een convenant.

Het goede nieuws is dat de samenwerking werkt. Nog beter nieuws is het voornemen om een nieuw convenant tussen de Koninklijke Bibliotheek, de Belastingdienst én de Dienst Toeslagen te ondertekenen. Wie hier echter het meest van profiteert is de burger, die blijvend de bibliotheek kan bezoeken met vragen en een beroep kan doen op hulp bij belastingen en toeslagen.

Maandag aanstaande bezoeken de convenantpartners de bibliotheek in Drachten. In eerste instantie om het convenant te onderteken en ook om zichtbaar te maken wat het convenant in de praktijk betekent. Daartoe zijn aanwezig Aukje de Vries, staatssecretaris Dienst Toeslagen en Douane, Mieke Kars, directeur Dienstverlening Belastingdienst en Lily Knibbeler, algemeen directeur Koninklijke Bibliotheek.

Op dit moment is er in Nederland een dicht netwerk aan bibliotheken en servicepunten waar mensen terecht kunnen met hun vragen over toeslagen. Met hulp op steeds meer plekken maken Dienst Toeslagen en de Belastingdienst het voor mensen met vragen steeds gemakkelijker om hulp te vragen. Het aantal plekken in de buurt breidt de komende jaren uit, mede dankzij de vernieuwde samenwerking.

Ook in de Drachtster bibliotheek is volop hulp voor iedereen die dit nodig heeft. "Ons wekelijkse Formulierenloket en Belastingspreekuur zijn altijd drukbezocht," aldus Rien Vrijenhoek, directeur- bestuurder van Bibliotheek Drachten-Smallingerland. "Als culturele instelling zijn wij een dienstverleningsorganisatie. Je moet er toch niet aan denken we deze gratis service niet meer kunnen bieden. Met de vaststelling van dit nieuwe convenant kunnen wij, samen met andere maatschappelijke dienstverleners, deze broodnodige hulp blijven bieden."

Mensen die de spreekuren bezoeken vragen vaak hulp omdat ze bang zijn om fouten te maken. Sommigen hébben een fout gemaakt, die hen dan veel geld kost. Daarnaast ervaren veel mensen spanning vanwege de digitale aangifte. Niet iedereen is digitaal vaardig genoeg om een foutloze aangifte te doen en een beetje hulp is dan zó welkom.

Kortom: de succesformule krijgt een vervolg én zet in op groei. Zodat iedereen in de eigen woonomgeving het hele jaar naar de bibliotheek kan komen met vragen over toeslagen en belastingen.