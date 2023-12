IJsbaan Burgum opnieuw in de race voor eerste marathon

di 28 november 2023, 17.19 uur

BURGUM - De ijsbaan van Burgum is opnieuw in de race voor de eerste marathon op natuurijs in Nederland. In totaal heeft de KNSB zeven kandidaten aangewezen.

Bij de eerste vorst van deze winter gaat het hart van elke schaatser harder kloppen. Bij de KNSB is dat ook het teken dat echte voorbereidingen op natuurijs in gang gezet kunnen worden. Achter de schermen wordt er echter al veel langer gewerkt aan de draaiboeken, scenario's en voorbereidingen om zo snel mogelijk een ijsvloer aan te leveren.

Zeven locaties maken deze winter kans op de eerste marathon op natuurijs mét een nieuwkomer die zijn pijlen al richt op het einde van deze week. Deze debutant is Winterswijk. Daar werd de afgelopen jaren geïnvesteerd in materiaal om zo snel mogelijk een ijsvloer neer te kunnen leggen.

Vorig jaar werd de marathon op 14 december gereden op de ijsbaan in Burgum. Het was een primeur. Ook de Burgumer IJsclub zat niet stil. De site Schaatsen.nl meldt dat de ijsclub de 'oude' boarding van IJsbaan De Meent in Alkmaar heeft overgenomen. "Normaal zou het in de container verdwijnen, nu kunnen wij hem gebruiken", liet secretaris Lykele Westerhof de schaatssite weten.

Poll: Waar wordt de eerste marathon deze winter geschaatst?