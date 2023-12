Zorgen: Friese politie is te druk 'buiten' Friesland

ma 27 november 2023, 11.06 uur

BUITENPOST - In een brief aan regioburgemeester Koen Schuiling van de politieregio Noord-Nederland, heeft Oebele Brouwer, voorzitter van de veiligheidsdriehoek in Friesland, zijn zorgen geuit over de politiecapaciteit in de Friese gemeenten.

De brief, onderschreven door alle Friese burgemeesters, benadrukt de groeiende druk op lokale politieteams door toenemende landelijke taken.

'Te druk buiten Friesland'

Brouwer prijst de inzet van individuele politiemedewerkers, met name de wijkagenten, voor hun kennis van de gemeenschap en hun samenwerking met de gemeente. Echter, de impact van landelijke problematiek zoals beveiligingstaken, ondersteuning in Ter Apel en langdurige demonstraties, resulteert in een tekort aan lokale politie-inzet.

Minder focus op Friesland

Dit leidt tot minder aandacht voor lokale prioriteiten zoals ondermijningsonderzoeken, cybercriminaliteit, en zichtbaarheid van wijkagenten. De situatie veroorzaakt grote roosterdruk, haalt wijkagenten weg uit hun wijken, en ondermijnt de relatie tussen overheid en samenleving.

Uitputting

De Friese burgemeesters vragen de regioburgemeester om op landelijk niveau een krachtig signaal af te geven tegen verdere uitputting van lokale politiecapaciteit en pleiten voor andere keuzes in de aanpak van landelijke vraagstukken om lokale veiligheid te garanderen. Brouwer benadrukt het belang van de lokale verankering van de politie in de samenleving en de cruciale rol van de wijkagent hierin.

"Wijkagenten worden uit de wijk gehaald en vullen nu gaten in de roosters van de noodhulp." aldus Brouwer. Dit draagt bij aan het vergroten van de kloof tussen de overheid en de samenleving.

Klik hier voor de brief (PDF)

