Burgemeester Jannewietske de Vries nieuwe voorzitter Friesche IJsbond

za 25 november 2023 13.30 uur

SNEEK - Tijdens de Algemene Vergadering (AV) van de Friesche IJsbond op 25 november is burgemeester Jannewietske de Vries benoemd tot nieuwe voorzitter. Dat gebeurde in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek.

De Vries neemt de prikstok over van Tjeerd van der Zwan, die na acht jaar voorzitterschap afscheid nam.

Friesland telt 22 ijswegencentrales die verenigd zijn in De Friesche IJsbond. De Friesche IJsbond behartigt, namens deze 22 ijswegencentrales, de belangen van het schaatsen op natuurijs in de provincie. Zo werkt zij in een periode van (aankomende) vorst samen met Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat om de aangroei van ijs zo veel als mogelijk te bevorderen.

Tjeerd van der Zwan: "Met mijn vertrek als burgemeester van de gemeente Heerenveen, is het tijd voor een nieuwe voorzitter. We hebben mooie dingen bereikt met elkaar. De relatie met veel gemeenten en IJswegencentrales is versterkt en de Veiligheidsregio Fryslân is nog meer bij ons werk betrokken. Er kwam een digitale ijskaart die ons tijdens ijsperiodes laat zien waar we kunnen schaatsen en onlangs lanceerden we een lespakket om de jeugd meer te vertellen over ijs. Ik kijk met veel plezier terug op de afgelopen acht jaar."

Burgemeester Jannewietske de Vries nam de prikstok over van Tjeerd van der Zwan: "Der stiet hjirre in geweldich team dat hielendal klear is foar in goeie winterperioade. Ik fiel my fereare dat ik beneamd bin as foarsitter om it wurk fan Tjeerd van der Zwan troch te setten. En fansels hoopje ik, krekt as elkenien, dat ik myn prikstok faak brûke kin!"