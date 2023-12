Boete voor automobilist met 'gevaarlijke' boottrailer

vr 24 november 2023 14.39 uur

HARKEMA - Een automobilist met een boottrailer werd door de verkeerspolitie van de weg gehaald op de Betonwei in Harkema. Het viel de agenten op dat de trailer geen werkende verlichting had.

Tijdens de controle werd ook duidelijk dat de gekantelde buitenboordmotor scherp uitstekende delen had. Er was wel een los blauw hoesje over heen gebonden maar geen beschermend materiaal. De staart was helemaal niet afgedekt.

"Enkel een los zakje om een scherp uitstekend deel bevestigen heeft weinig zin. Bij impact door achteropkomend verkeer biedt het zakje geen enkele vorm van bescherming voor het overig verkeer." zo laat de politie weten.

De zijkanten van de boot staken op het breedste deel meer dan 10 cm buiten de boottrailer en dus hadden er ook breedtemarkeringen aan de voor- en achterzijde van de trailer aangebracht moeten zijn. De boot lag bovendien los op de trailer en zat enkel vast aan de voorzijde met de band/kabel waarmee de boot op de trailer was getrokken.

"Uiteraard is dit niet voldoende en het oog op de boot waar de band/kabel aan bevestigd wordt om een boot op een trailer te trekken, is niet ontworpen om de krachten te kunnen weerstaan die optreden bij een eventuele aanrijding of andere extreme situatie zoals rijden door een kuil of over een obstakel."

De politie waarschuwt dat mensen altijd ervoor moeten zorgen dat lading op een aanhanger goed vast zit en blijft zitten. Een netje in plaats van spanbanden over een motorfiets op een kar is bijvoorbeeld niet voldoende. "Een netje over een bult zand heeft ook geen zin, hier biedt een dekkleed voldoende afscherming tegen afwaaien."

De bestuurder werd een beschikking aangezegd en een maatregel medegedeeld.

FOTONIEUWS