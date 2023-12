Voorarrest verdachte bomaanslagen Drachten geschorst

wo 22 november 2023 14.35 uur

LEEUWARDEN - De man (21) die ervan wordt verdacht dat hij de opdrachtgever is van de aanslagen met zelfgemaakte vuurwerkbommen op twee huurwoningen in Drachten, bijgenaamd 'Piet Babbeltruc’, mag van de rechtbank tot nader order naar huis.

Bomaanslagen

De rechtbank in Leeuwarden schorste deze week de voorlopige hechtenis van de verdachte. Hij zat al zo'n zes maanden in voorarrest zit.

Eerder werd de voorlopige hechtenis nog door de rechtbank verlengd. Die beslissing werd later door het gerechtshof bekrachtigd. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanzet heeft gegeven tot de bomaanslagen op twee woningen aan de Tynje en de Stelpswyk in Drachten.

Ramen ingegooid

Op 4 en 5 maart werd er bij beide woningen zwaar vuurwerk - Cobra 6 en nitraten, gecombineerd met benzine of terpentine - tot ontploffing gebracht, waardoor brand ontstond en grote vuurbollen. Een week voor de aanslagen werd bij de woning aan de Stelpswyk de ramen ingegooid. Over een motief achter de aanslagen is vooralsnog niets bekend.

Klus via Snapchat

Begin oktober veroordeelde de rechtbank twee 19-jarige mannen en een 17-jarige jongen, allen afkomstig uit Hoogezand. Zij zouden de bommen hebben geplaatst. Een 19-jarige inwoner van Arnhem fungeerde als tussenpersoon. Die had de 'klus’ via Snapchat aangenomen van een persoon die zichzelf 'Piet Babbeltruc’ noemde. De Arnhemmer had de klus vervolgens uitbesteed aan de verdachten uit Hoogezand.

'Piet Babbeltruc'

De drie uit Hoogezand kregen werkstraffen van 30 tot 240 uur, de Arnhemmer werd veroordeeld tot 16 maanden cel waarvan de helft voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat de verdachte wiens voorlopige hechtenis deze week werd geschorst achter het pseudoniem 'Piet Babbeltruc’ schuilgaat. De man zou, vanuit Amsterdam, instructies hebben gegeven over hoe de bommen gemaakt moesten worden. Ook zou hij de twee adressen in Drachten hebben doorgegeven.

Cryptovaluta

En hij zou als beloning 2500 euro aan bitcoins in het vooruitzicht hebben gesteld. De man zelf ontkent stellig dat hij 'Piet Babbeltruc’ is. Hoewel de rechtbank vond dat er nog steeds "een ernstige verdenking" tegen hem ligt, werd de voorlopige hechtenis toch geschorst, in afwachting van de zitting op 13 februari 2024.

De man moet zich aan verschillende voorwaarden houden, zoals melden bij de reclassering, hij moet beschikbaar blijven voor Justitie en hij mag geen contact opnemen met de slachtoffers.