Drie verdachten aangehouden voor brandstichting Stelpswyk

ma 06 maart 2023 13.18 uur

DRACHTEN - Voor de poging tot brandstichting bij een woning aan de Stelpswyk in Drachten zijn drie verdachten aangehouden. De verdachten zijn aangehouden nadat er zondagavond wederom gepoogd werd brand te stichten.

Het begon iets meer dan een week geleden, op zaterdagavond. Toen werden er meerdere stenen door de ramen gegooid. De maandag was de eerste poging tot brandstichting. Gevolgd door een tweede poging vrijdagavond. Zondagavond was het dus weer raak.

De politie zegt dat er wordt gekeken of de incidenten met elkaar te maken hebben. Waar de verdachten zijn aangehouden en hoe oud de personen zijn wil de politie niet zeggen. "In het kader van het onderzoek kunnen we nu niets zeggen over de leeftijden van deze verdachten", aldus politiewoordvoerder Renate Winkel.