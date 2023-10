Cel- en werkstraffen voor afsteken vuurwerkbommen in Drachten

wo 04 oktober 2023 11.30 uur

LEEUWARDEN - Vier jonge mannen die begin maart betrokken waren bij aanslagen met zelfgemaakte vuurwerkbommen op twee huurwoningen in Drachten zijn door de rechtbank veroordeeld tot werkstraffen en, voor degene die de opdracht gaf, een gevangenisstraf.

'Piet Babbeltruc’

Het gaat om twee negentienjarige mannen en een 17-jarige verdachte uit Hoogezand. Een 19-jarige inwoner van Arnhem heeft gefungeerd als tussenpersoon. Hij had via Snapchat de 'klus’ aangenomen van een anonieme opdrachtgever, bijgenaamd 'Piet Babbeltruc’. Vervolgens had hij het plaatsen van de bommen uitbesteed aan één van de verdachten uit Hoogezand.

Cobra 6 en nitraten

Die had op zijn beurt twee dorpsgenoten ingeschakeld. De ontploffingen vonden plaats op 4 en 5 maart. Twee huurwoningen aan de Tynje en Stelpswyk in Drachten waren het doelwit. Door de ontsteking van een combinatie van zwaar vuurwerk - Cobra 6 en nitraten - en benzine of terpentine ontstond brand met ontploffingen en grote vuurbollen.

Kenteken genoteerd

Bij de woning aan de Stelpswyk werden een week voor de aanslagen de ramen ingegooid. Over een motief achter de aanslagen is vooralsnog niets bekend. Omwonenden hadden het kenteken van de auto waarin de drie uit Hoogezand zaten genoteerd. Daardoor konden ze snel worden aangehouden.

Jeugddetentie

De 17-jarige was tijdens de aanslagen in de auto blijven zitten. Hij werd veroordeeld tot een jeugddetentie van vier dagen - gelijk aan het voorarrest - plus 120 dagen voorwaardelijk en een werkstraf van 30 uur. Zijn twee 19-jarige dorpsgenoten werden veroordeeld tot werkstraffen van respectievelijk 240 en 180 uur en voorwaardelijke celstraffen van 9 en 6 maanden.

Snelle geld

De Arnhemmer kreeg een gevangenisstraf van 16 maanden waarvan de helft voorwaardelijk opgelegd. De rechtbank vond het kwalijk dat de verdachten enkel het snelle geld voor ogen hebben gehad en sprak van "een zeer indringend en intimiderend feit".