Premiere 'It kin net mear' van Klun en Knoffelhakke

zo 19 november 2023 09.59 uur

DOKKUM - Zaterdagavond was in theater Sense in Dokkum de première van het negende, en laatste, programma van het Hantumer cabaretduo Klún en Knoffelhakke. Het programma kreeg als naam "It kin net mear", en zal worden gespeeld zolang het wordt geboekt.

Hendrik van der Heide en Broer Douma spelen in het programma weer allemaal typetjes, net zoals in de vorige acht programma's. Rode draad Sybe mag daarin niet ontbreken.

Het duo staat inmiddels dik 25 jaar op de planken, en wil het na dit programma rustiger aan gaan doen.

Hendrik van der Heide sluit niet uit, dat er in de toekomst mogelijk nog in kleine settingen zal worden gespeeld, maar dan zonder podium en licht- en geluidtechniek.

