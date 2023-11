Burgemeester moet 75+'er toch verwelkomen op stembureau

vr 10 november 2023 10.50 uur

BURGUM - Een 75-jarige inwoner van Tytsjerksteradiel is met succes in beroep gegaan tegen een besluit van de gemeente. De man klaagde erover dat hij vanwege zijn leeftijd werd uitgesloten van het stembureaulidmaatschap.

De Nationale Ombudsman oordeelt nu dat zijn klacht gegrond was. Een persoonlijk gesprek met de burgemeester bood daarvoor nog geen soelaas.

De man is al jaren actief als stembureaulid en ontvangt altijd positieve feedback van de gemeente. Echter, hij werd nu niet meer benoemd vanwege een beleidswijziging uit 2007 die een leeftijdsgrens invoerde.

Toch welkom

Burgemeester Jeroen Gebben heeft daarom het besluit teruggedraaid. "Ik respecteer de gegrondverklaring van de Nationale Ombudsman. Om die reden is betrokkene voor de komende verkiezingen gevraagd zitting te nemen in één van onze 24 stembureaus."

Verjongingsbeleid

In een brief aan de gemeenteraad legt burgemeester Gebben uit dat de gemeente sinds 2007 een leeftijdsgrens hanteert voor stembureauleden, waarbij personen van 75 jaar en ouder niet meer worden gevraagd voor deze rol. "De argumenten voor het instellen van deze leeftijdsgrens waren onder meer het bevorderen van de participatie van jongeren in het verkiezingsproces en het creëren van een gezonde mix in leeftijd en ervaring op stembureaus."

Herziening

Uit de uitspraak van de Nationale Ombudsman blijkt dat dit beleid in strijd is met het respecteren van grondrechten. Gebben benadrukt dat, ondanks deze verandering, de gemeente blijft streven naar een divers en evenwichtig samengesteld team van vrijwilligers bij de stembureaus.

