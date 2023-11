Supportersvereniging Broekster Boys slachtoffer van bankhelpdeskfraude

ma 06 november 2023 11.50 uur

LEEUWARDEN - Maandag op de zitting van de politierechter bleek dat de supportersvereniging van VV Broekster Boys uit Damwâld in april vorig jaar slachtoffer is geworden van bankhelpdeskfraude. De oplichters maakten meer dan 4000 euro buit.

Verdachte transacties

Bij bankhelpdeskfraude worden particulieren, vaak ouderen, of in dit geval de supportersclub van Broekster Boys, benaderd door iemand die zich voordoet als een medewerker van een bank. De slachtoffers wordt wijsgemaakt dat er iets niet in de haak is met hun bankrekening of dat er verdachte transacties plaatsvinden.

4724 van de rekening gehaald

Daarna zijn er verschillende scenario’s mogelijk: de ene keer komt iemand aan de deur om de bankpas op te halen, of de slachtoffers worden overgehaald om geld over te maken naar een \'veilige’ rekening. In het geval van de supportersclub werd er zo 4724 euro van de rekening gehaald.

Benaderd door dealers

Dat geld kwam terecht op de bankrekening van een 36-jarige inwoner van Assen die maandag tegenover de politierechter in Leeuwarden zat. De man was drugsverslaafd, hij zei dat hij was benaderd door dealers om zijn pas en pincode af te staan. In ruil daarvoor kreeg hij drugs en 30 euro.

Drie winkeldiefstallen

In eerste instantie zou hij niet hebben geweten wat de de bedoeling was. "Ik was gewoon verslaafd, ik wou alleen maar drugs hebben", aldus de Assenaar. De man heeft zich ook nog schuldig gemaakt aan drie winkeldiefstallen, in Groningen en Assen bij respectievelijk het Kruidvat en Albert Heijn. Hij liep in een proeftijd, er hing hem nog drie weken voorwaardelijke celstraf boven het hoofd.

Taakstrafverbod

De rechter bepaalde dat hij van die drie weken één week moet uitzitten. Daar komt nog een week cel overheen plus een werkstraf van 80 uur voor medeplichtigheid aan de oplichting en de winkeldiefstallen. Omdat het taakstrafverbod gold, kon de rechter niet volstaan met een kale werkstraf. De Assenaar zou inmiddels in beeld zijn bij de hulpverlening. De officier van justitie kon niet zeggen of degenen die de supportersclub hebben opgelicht zijn aangehouden.