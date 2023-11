Coöperatie opgericht voor nieuwe Amelander Veerdienst

zo 05 november 2023 14.44 uur

NES (AMELAND) - De coöperatie Amelander Veerdienst is opgericht. Dat meldt havenmeester van Ameland Ina Nagtegaal op het social medium X.

Er wordt op Ameland al jaren gewerkt om een eigen veerdienst op te richten. Er is veel ontevredenheid over de huidige veerdienst van Wagenborg. De nieuwe veerdienst heeft een betrouwbare dienstregeling voor ogen met drie of vier schepen.

Vaargeul slibt steeds dicht

Door de stijging van de bodem van de Waddenzee wordt het steeds lastiger om te varen tussen Ameland en Holwert. Rijkswaterstaat moet dit jaar 1.8 miljoen kuub baggeren om de veerboot van Wagenborg te kunnen laten varen. Er wordt daarom nagedacht om na 2030 een nieuwe veerdam te realiseren bij Holwert of Ferwert.

Wadweg

Vorige week bleek uit een poll op deze site dat 75% van de lezers enthousiast is over de aanleg van een wadweg. De afstand tussen het eiland en Holwert is 6 kilometer en de aanleg van een weg zou ervoor zorgen dat er niet elke dag meer hoeft te worden gebaggerd en ook veerboten worden dan overbodig. Bovendien ben je met de auto veel sneller op (of van) het eiland.

