Modelbouwdag in MFC It Maskelyn in Hurdegaryp

zo 05 november 2023 12.11 uur

HURDEGARYP - In het MFC It Maskelyn in Hurdegaryp werd zaterdagmiddag een modelbouwdag gehouden. Er waren bouwers uit voornamelijk noord Nederland aanwezig om te laten zien wat de statische modelbouw inhoudt en dat het nog steeds erg in trek is.

De modelbouwers zaten gedurende de dag te bouwen aan de projecten en bezoekers konden mee kijken en vragen stellen.

Op showtafels waren diverse afgebouwde vliegtuigen, helikopters, tanks en voertuigen te zien. Voor de liefhebbers waren er een paar handelaren aanwezig waar je een modelbouwdoos kon kopen.

