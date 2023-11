Man (61) opnieuw veroordeeld voor ontucht met minderjarige

di 31 oktober 2023 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een 61-jarige Leeuwarder die medio april in een kringloopwinkel in Drachten een minderjarig meisje op de billen aanraakte, is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De man moet zich verplicht laten behandelen en hij moet contact met minderjarigen vermijden.

"In strijd met sociaal-ethische norm"

De Leeuwarder had het meisje in de speelgoedhoek van de kringloopwinkel van achteren benaderd en op de billen aangeraakt. Zelf zei hij dat het als grap was bedoeld, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Zelfs al meende hij grappig te zijn, dan nog had hij "in strijd met de sociaal ethische norm" gehandeld, oordeelde de rechtbank. De rechtbank beschouwde de handelingen wel degelijk als ontuchtig.

Seksueel misbruik in voormalige woonplaats

Het was niet voor het eerst dat de Leeuwarder voor een soortgelijk delict met Justitie in aanraking kwam. In maart 2020 werd hij veroordeeld tot vier jaar cel waarvan een jaar voorwaardelijk. In zijn toenmalige woonplaats Joure had de man drie minderjarige meisjes seksueel misbruikt. De rechtbank rekent het de Leeuwarder zwaar aan dat hij inbreuk heeft gemaakt op de lichamelijke integriteit van het meisje en dat hij haar angst heeft ingeboezemd.

Geen rekening gehouden met de impact

Op de zitting zei de moeder dat haar dochtertje van een lief en vrolijk meisje was veranderd in een kind dat in haar eigen bubbel leeft en bang is voor andere mensen. De man heeft volgens de rechtbank totaal geen rekening gehouden met de impact van zijn handelen op het meisje en haar ouders.

Volledig toerekeningsvatbaar

De rechtbank beschouwt de Leeuwarder als volledig toerekeningsvatbaar. Hij moet een individuele behandeling ondergaan en hij moet zich melden bij de reclassering. Hij kreeg een gevangenisstraf die gelijk is aan het voorarrest – 196 dagen – plus drie maanden voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van drie jaar. De proeftijd van de straf uit 2020 wordt met een jaar verlengd.