Geen oliebollenverkoop op Oudejaarsdag in Dantumadiel

ma 23 oktober 2023 18.42 uur

DAMWâLD - Mensen die op Oudejaarsdag een oliebol willen kopen in bijvoorbeeld De Westereen of Damwâld hebben pech. Er mogen op deze zondag geen oliebollen worden verkocht, ondanks een verzoek van oliebollenverkoper Gerard Mollema.

De gemeente Dantumadiel houdt voet bij stuk en gaat geen uitzondering maken.

De zondagssluiting is onderdeel van het coalitieakkoord (Sociaal Links, ChristenUnie en Gemeentebelangen) en daaraan wordt niet getornd, aldus de reactie van de gemeente Dantumadiel bij Omrop Fryslân. De gemeente Dantumadiel gaat geen ontheffing verlenen voor de verkoop op zondag 31 december.

Dantumadiel is één van de laatste gemeenten waar op zondag de winkels gesloten moeten blijven. Op zijn vroegst wordt er in 2025 gekeken of er draagvlak is voor de koopzondag onder de bevolking.

Poll: Geen oliebollen op zondag in Dantumadiel: