Tytsy Willemsma trapt Friese Fiets APK af in Burgum

di 17 oktober 2023 09.54 uur

BURGUM - Leerlingen van CSG Liudger in Burgum kunnen weer veilig de weg op. Onder toeziend oog van wethouder Tytsy Willemsma van Tytsjerksteradiel werden maandag hun fietsen gekeurd.