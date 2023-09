Na Engie wil nu Sonac biovergister bouwen bij Burgum

di 12 september 2023 12.05 uur

BURGUM - Na Engie doet nu Sonac een poging om een grote biovergister te realiseren tussen Burgum en Sumar. De vergisters zullen gas gaan winnen uit dierlijke producten.

Donderdagavond wordt de aanvraag besproken in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel.

Verzet in verleden

De komst van een biovergister bij de elektriciteitscentrale stuitte eerder op groot verzet vanuit de bevolking. In het plan van Sonac staat de vergister nog dichter bij de woonkernen van Burgum en Sumar. Het gaat om een nieuw complex aan de Damsingel dat bestaat uit drie vergisters (24 meter hoog), een biogasbuffer, diverse opslagtanks, een opslagsilo, een gaswasser, een fakkelinstallatie en een systeem voor voorverzuring.

Het gemeentebestuur van Tytsjerksteradiel staat achter de plannen van Sonac, mede ook omdat dan de duurzaamheidsdoelen worden gehaald. Donderdag wordt de kwestie besproken tijdens het 'Iepen Poadium' van de gemeenteraad.

De raadsleden waren zes jaar geleden faliekant tegen de komst van een biovergister bij de elektriciteitscentrale in het buitengebied. Als het plan van Sonac doorgaat, dan komen er biovergisters tussen Burgum en Sumar in te staan.

Overlast

De VVD heeft al vraagtekens gezet bij het plan en diende deze week schriftelijke vragen in. Vooral ook omdat Sonac beweert dat er geen extra geur en geluid vrijkomt omdat het een gesloten systeem zou betreffen. De VVD wil weten of er wel of niet extra stank vrijkomt bij het proces en of er ook andere (onzichtbare) uitstoot vrijkomt bij zo'n installatie. Ook de FNP stelde inmiddels vragen over o.a. mogelijke stankoverlast en andere uitstoot van stoffen.

Gassen

Verder is het voor de VVD onduidelijk wat er gebeurt bij overdruk. Omdat er in de plannen een fakkelinstallatie (14 meter hoog) wordt gebouwd, zouden er (giftige) gassen vrij kunnen komen. Ook twijfelt de VVD of een locatie nabij woningen en bedrijven wel geschikt is voor zo'n grote installatie. Het zet bovendien Burgum Zuid op slot voor eventuele toekomstige woningbouw. De PvdA/GroenLinks heeft daarover ook vragen gesteld.

Sinds 2014 is Sonac een onderdeel van het in Texas gevestigde Amerikaanse bedrijf Darling Ingredients.

