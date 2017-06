Gemeenteraad: geen biovergister bij Noardburgum

Publicatie: do 15 juni 2017 21.40 uur

NOARDBURGUM - Er komen geen biovergisters op het terrein van de Centrale bij Noardburgum. Dat heeft de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel donderdagavond besloten. Er zou alleen opinierend over de plannen worden gesproken maar de raad besloot om op dit moment duidelijkheid te geven aan iedereen. Een ingediende motie van de partijen werd door de gehele raad ondersteund met uitzondering van Hessel Bouma van GBT. Bouma wilde op dit moment nog niet een besluit nemen.

In de motie wordt aangegeven dat een co-vergister op deze plek bij de Centrale niet past in een goede ruimtelijke ordening. Het is nooit de bedoeling geweest om een industrieterrein te maken op het terrein van Engie. Een co-vergister staat verder in strijd met het bestemmingsplan. Verder vrezen omwonenden overlast m.b.t. geluid, geur en verkeersveiligheid. De werkgelegenheid zal niet toenemen en de vergister kan een negatieve invloed hebben op het woongenot van de burgers.