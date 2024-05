Wisselende reacties op komst AZC naar Dokkum

wo 15 mei 2024, 22.10 uur

DOKKUM - In Dokkum stond woensdagavond alles in het teken van de mogelijke komst van een AZC naar Dokkum. Zestien inwoners van de gemeente kwamen naar het gemeentehuis om hun mening te laten horen aan de gemeenteraad.

Namens de Watertorenbuurt beet Henk van Vliet de spits af. Hij vroeg zich af of er nog naar de inwoners wordt geluisterd nadat het 'negatieve draagvlakonderzoek' door de raad aan de kant werd geschoven. Van Vliet betreurde dat het college niet met de omwonenden heeft gedeeld waarom zij tot de voorkeurslocatie bij hun in de buurt is gekomen.

Bezwaar Dijkstra-Draisma

Ook vond de heer Van Vliet de brief van bouwbedrijf Dijkstra-Draisma opmerkelijk. Het bouwbedrijf wil niet dat er een AZC in de Trije Terpen komt vanwege eigen bouwplannen, de samenwerking met de gemeente Noardeast-Fryslân en de eigen Oekraïne opvang. De brief kwam nadat het college al de voorkeur had uitgesproken voor de Watertorenbuurt.

"Waarom nog een brief? Er was toch al een voorkeursbesluit genomen? Of waren deze bezwaren al eerder bekend? En wat was de invloed van deze bezwaren dan? Hoe verhouden onze bezwaren zich ten opzichte van een bouwgroep?"

Verdwenen 7500 m²...

Johan Dijkstra begrijpt niet waar adviesbureau SWECO in de studie plotseling 7500 m² laat verdwijnen voor de locatiestudie Trije Terpen. "At it giet om in fout, hoe betrouber is dan de rest fan de lokaasje-studie. At it giet om in oanpassing fanût de ambtlike werkgroep, wêrom wurdt it hjir dan net fermeld?"

...ingevuld door bouwbedrijf

"Feit is dat in Bouwgroep op de dei fan de bekendmakking, mei in skets komt wêrop dizze 7500 m², in lyts ûnderdiel utmakket fan wenningbou-projekt fan de Trije Terpen Sud...." Dijkstra benadrukte verder dat de ontsluiting in de Watertorenbuurt te kort schiet.

Onrust

Meindert van der Schaaf woont ook in de Watertorenbuurt en gaf aan dat veel buurtbewoners ongerust zijn. Het gaat om oudere mensen, mensen met begeleiding. "Hoe moatte de minsken har hjir op taride?" Van der Schaaf vroeg zich ook hardop af waarom het college kiest voor de Watertorenbuurt terwijl de politie een voorkeur heeft gegeven voor de Trije Terpen.

Onbegrijpelijk

Mink Jelle Zijlstra liet weten dat hij het onbegrijpelijk vond dat het college zijn Watertorenbuurt als voorkeurslocatie heeft gekozen. "Of zijn er misschien andere zaken die een rol spelen hier, die wij niet weten?" Zijlstra wees op het feit dat de infrastructuur in de Trije Terpen al gereed is voor een AZC in tegenstelling tot de Watertorenbuurt. "Dat moet dan allemaal nog worden gerealiseerd."

Zijlstra hoopt dat de gemeenteraad een besluit neemt op basis van rationele argumenten en zich niet laat sturen door plaatselijke ondernemers en luistert naar haar inwoners.

Petitie

De buurtbewoners van de Watertorenbuurt spraken met meerdere mensen in om hun mening te laten horen aan de gemeenteraad. De heer Faber overhandigde de raad een petitie 'tegen een AZC in de Watertorenbuurt' getekend door 208 bewoners van de wijk.

Achternagezeten...

De zeventienjarige Manon liet aan de raad weten dat ze al een aantal keren heeft meegemaakt dat ze door Oekraïense jongeren werd nageroepen als ze een blokje om ging met de hond. "Ook ben ik door Oekraïense achternagezeten en dat geeft een heel onveilig gevoel...." Manon liet weten dat ze tegen een AZC is.

Overal zelfde overlast

​Namens de wijkraad van de Trije Terpen deed Ruurd de Graaf het woord. Hij wees erop dat er ook in zijn buurt dezelfde overlast is te verwachten als er een AZC wordt gebouwd. Hij betreurt dat er de drie (voorkeurs)wijken tegen over elkaar zijn komen te staan. De Graaf wees er bovendien op dat zijn wijk de 'jongste inwoners' van Dokkum heeft. Hij kan zich niet vinden in het advies van de politie.

Fûgellân

Romke Hoekstra sprak in namens het Fûgellân. Hoekstra vindt dat er een plek voor vluchtelingen moet komen 'mar net yn it Fûgellân...' Hij vreest dat ouders hun dochters thuis houden als het AZC er staat en dat ze niet door het nieuwe park mogen fietsen.

'Gewone mensen'

Christien Snijder heeft ervaren met het ondersteunen van vluchtelingen. Met betrekking tot de angst wilde ze haar ervaring delen met de aanwezigen. "Vluchtelingen zijn gewone mensen...." Sommige mensen verlieten hun bedrijf of raakten gewond. "Ze hebben net als wij passie's en dromen en ze willen net als wij een toekomst voor zich zien...." Snijder begrijpt dat niemand het wil maar 'het moet toch gebeuren'.

'Ga in gesprek'

Snijder hoopt dat de buurtbewoners het AZC zullen 'omarmen' omdat vluchtelingen ook hulp nodig hebben. Het zou bovendien enorm de veiligheid bevorderen. "We kunnen ons laten leiden door angst voor het onbekende maar we kunnen ook bereid zijn om in gesprek te gaan en de ander echt te leren kennen..."

Not in my backyard

Wietske Wiersma is blij dat op deze avond geen discriminerende opmerkingen zijn gebezigd en zag dat het een 'not in my backyard' kwestie is. Wiersma hoopte dat de asielzoekers goed kunnen integreren en aan het werk kunnen gaan zodat er minder reden is dat men gaat omzwerven.

Na de inspraak konden raadsleden nog vragen stellen aan het college. Burgemeester Johannes Kramer gaf antwoord. Hij gaf toe dat de politie aan de Trije Terpen meer pluspunten gaf dan de Watertorenbuurt. Hij benadrukte dat beide locaties voor- en nadelen hebben. Het college koos voor de Watertorenbuurt als voorkeursplek.

Geen meters verdwenen

De verdwenen vierkante meters werd verklaard door een ambtenaar. Hij gaf aan dat ze eerst alles ruim hebben bekeken. De locatie net boven Raadsma werd onderzocht en daar bleek later dat er al sprake was van een intentie verkoopovereenkomst. Dit was samengevoegd met het perceel aan de westzijde. Daar bleek later dat een gedeelte van dat perceel zou worden afgesplitst waardoor het perceel kleiner is geworden.

Op 5 juni zal de gemeenteraad uiteindelijk een definitieve keuze maken over de komst van het AZC naar Dokkum (en welke locatie).

Poll: Als er een AZC in Dokkum komt. Wat is de beste plek?