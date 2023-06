Tamarathon levert €4000 op voor Hersenstichting

zo 18 juni 2023 16.00 uur

DRACHTEN - Een loop van 50 kilometer door Drachten in het jaar dat haar vriendin Maaike Liekelema 50 zou zijn geworden. Maaike overleed in 2019 en daarom wou Tamara van der Leij dit jaar een grote loop organiseren. Dat was het idee achter de Tamarathon 2023. En dit idee leverde uiteindelijk €4000,- op voor de Hersenstichting.

Langer dan een marathon

Zaterdag liep een groep lopers, waaronder Tamara zelf, een afstand die nog langer is dan de marathon. Om 10.00 uur werd het startsein gegeven door Jelle Liekelema, de man van Maaike. Daarna volgde voor de lopers een pittige dag.

Erehaag

Nadat bijna alle lopers waren gefinisht was het wachten op Tamara. Op de baan werd een erehaag gevormd. Onder luide aanmoediging begon Tamara aan haar laatste ronde op de sintelbaan. Bij de finish stonden vrienden, familie en de andere lopers haar op te wachten.

Emotionele finish

Zowel huilend als lachend kwam Tamara over de finish. Uit handen van Jelle ontving zij vervolgens haar welverdiende medaille. Veel knuffels en bossen bloemen later kon ze vervolgens even douchen. Om daarna op het podium te verschijnen voor de bekendmaking van het bedrag wat opgehaald werd.

Eindfeest

Vanaf de start om 10.00 uur was er bij Centre Squash Drachten van alles te doen. Buiten werd de parkeerplaats omgetoverd tot een grote beachclub. Met een strand waar gesport kon worden, een opblaasbare stormbaan en een podium met verschillende dj's.

