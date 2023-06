Centre Squash Drachten pakt groots uit bij finish Tamarathon

zo 11 juni 2023 15.00 uur

DRACHTEN - Het begon met alleen een plek vinden voor de finish van de Tamarathon, maar het eindige met de planning voor een groot feest. Toen Tamara Centre Squash Drachten benaderde als start- en finishplek werden ze meteen enthousiast. Nu zullen er zaterdag allerlei activiteiten plaatsvinden aan de Sportlaan in Drachten.

Zo zijn er de hele dag dj’s en ligt het parkeerterrein vol met zand voor allerlei verschillende Beach-sporten. Daarnaast staat er ook een stormbaan. Op het zand wordt onder andere een beachvolleybal toernooi gehouden. Het inschrijfgeld gaat natuurlijk ook naar de Hersenstichting, hetzelfde doel waar ook de opbrengst van de Tamarahon naartoe gaat. Bijna alle partijen die bij dit grote feest betrokken zijn doen dit belangeloos.

Behalve buiten zijn er ook in het squashcentrum zelf allerlei sportieve activiteiten georganiseerd. Zo is er het jaarlijkse Ouder & Kind squash. En natuurlijk het spectaculaire Dubfest, het grootste dubbel squashtoernooi van het Noorden. De fooi en wat er na de kosten gedekt te hebben overblijft van de inschrijfgelden gaat ook naar de Hersenstichting. Daarnaast is het ook mogelijk om ter plekke te doneren.

De deelnemers van de Tamarathon komen iedere ronde bij het squashcentrum langs. De hele dag kunnen bezoekers dus de deelnemers komen aanmoedigen. Uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje. De start van de Tamarathon is om 10.00 uur. De deelnemers van de 50 kilometer loop zullen uiterlijk om 17.00 uur finishen. Daarna zullen de festiviteiten aan de Sportlaan nog doorgaan tot 23.00 uur.

