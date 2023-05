50 km lopen voor Maaike die 50 zou zijn geworden

di 02 mei 2023 19.30 uur

DRACHTEN - Het was een plan waar ze beide, Tamara van der Leij en Maaike Liekelema, al een tijdje mee rond liepen: een 50-kilometerloop organiseren. In 2017 liep Tamara, samen met anderen, al een tocht met de marathon afstand van 42 kilometer en 195 meter nadat ze 42 jaar en 195 dagen oud was geworden. Maar ze vond het tijd voor de volgende uitdaging. Dit zou plaatsvinden in het jaar dat Tamara 50 zou worden. Maar helaas liep het anders.

Vriendschap vieren en herinnering levend houden

In 2019 overleed Maaike plotseling. Tamara: "Maaike kwam te overlijden, maar het idee bleef maar sudderen". Hierop besloot Tamara de 50-kilometerloop een jaar eerder te organiseren, in het jaar dat Maaike anders 50 zou zijn geworden. "Om de vriendschap te vieren, Maaike te eren en de herinnering aan haar levend te houden".

5 rondjes

De TaMarathon Ultra Mima vindt plaats op 17 juni 2023, twee dagen voor Maaike 50 jaar oud zou zijn geworden. De start is, evenals in 2017, bij het Squashcentrum op de Sportlaan te Drachten. De loop start om 10.00 uur, Tamara hoopt met 49 andere deelnemers 5 rondjes van 10 kilometer te rennen. Met deze loop probeert Tamara geld in te zamelen voor de Hersenstichting. Een doel waar zowel Tamara als Maaike persoonlijk bij betrokken waren.

Startschot

Het startschot zal worden gedaan door Jelle, hij is de man van Maaike. "We zijn ontzettend trots op Tamara. De combinatie van de TaMarathon ter nagedachtenis van Maaike en het goede doel voor ons is heel bijzonder", aldus Jelle. Na het startschot hebben de deelnemers 7 uur om de 50 kilometer te lopen. De tocht loopt door Smallingerland en Opsterland.

Inschrijven

Via de website kunnen deelnemers zich inschrijven. Van het inschrijfgeld wordt alles voor de deelnemers geregeld, van drinken en fruit onderweg tot een maaltijd en aandenken na de tijd. Iedereen die meedoet ontvangt ook een TaMarathon Ultra Mima hardloopshirt. Daarnaast wordt van de deelnemers verwacht minimaal één of meerdere sponsoren te vinden. Dit gehele bedrag komt ten goede aan de Hersenstichting. "En vanaf maandag 8 mei is het ook mogelijk voor deelnemers om zich in te schrijven voor kortere afstanden", aldus Tamara.

Meer informatie is te vinden op de website van TaMarathon.