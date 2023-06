Pilot evenemententerrein in Dokkum gaat niet door

do 08 juni 2023 19.23 uur

DOKKUM - De gemeente Noardeast-Fryslân en de organisaties die een driejarige pilot in het Tolhuispark zouden draaien, zien hiervan af. Gedurende die jaren zou metalfestival Dokk’em Open Air ervaren wat er wel en niet kan in het park.

Vanuit de buurt, de gebruikers van het park en de raad kwam veel kritiek op de pilot. Zowel bij de organisaties als bij hun vrijwilligers zijn dubbele gevoelens ontstaan.

Wethouder Aant Jelle Soepbaar heeft samen met het college - en na overleg met Dokk’em Open Air - besloten om geen pilot te draaien op P1. Het Concours Hippique richt zich ook niet langer op het Tolhuispark. De pilot van drie jaar komt hiermee te vervallen.

De gemeente had in aanloop flater na flater gemaakt in de communicatie naar de omwonenden. Zij lieten hun ongenoegen blijken op 18 mei van dit jaar. Het werd duidelijk dat er totaal geen draagvlak was voor het idee van Soepboer.

Het college was eerst nog van plan om op 15 juni en 29 juni de pilot te behandelen in de gemeenteraad. Het college heeft nu besloten de handdoek in de ring te gooien. Er zal nu op de genoemde data gekeken worden wat er eventueel nog wel mogelijk is in het Tolhuispark.