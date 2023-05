Pilot Dokk'em Open Air op pauze: raad gaat debatteren

do 18 mei 2023 09.53 uur

DOKKUM - De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân gaat binnen afzienbare tijd debatteren over een mogelijk evenemententerrein in het Tolhuispark in Dokkum. Dat is woensdagavond uiteindelijk besloten. Soepboer zet zijn pilot van 3 jaar op 'pauze' tot die tijd.

Wethouder Aant Jelle Soepboer probeerde de gemeenteraad te passeren door een pilot van drie jaar te bedenken. Aan de buurtbewoners was eerder verteld dat zij hun mening konden geven maar door de komst van de pilot werd zowel de raad als de buurt buiten spel gezet door de wethouder.

Het college van B&W zal nu met een raadsvoorstel moeten komen waarna de gemeenteraad met elkaar in gesprek kan gaan.

Klik hier voor verslag van de avond.