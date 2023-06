Visstroper betrapt bij het leeghalen van 14 palingfuiken

wo 07 juni 2023 14.06 uur

DOKKUM - Een visstroper uit de gemeente Noardeast-Fryslân is maandagochtend op heterdaad betrapt tijdens het leeghalen van palingfuiken. De FUMO heeft niet bekendgemaakt waar de stroper actief was.

De boa's van Staatsbosbeheer en FUMO zagen dat de man 's ochtends palingfuiken leeghaalde. Nadat de verdachte staande werd gehouden, bleek dat hij een jutezak met daarin de pas gevangen paling bij zich had.

Tegen de verdachte zal proces-verbaal worden opgemaakt. Justitie bepaalt de strafmaat. De gevangen paling is na overleg met justitie teruggezet in hetzelfde water waarin ze waren gevangen. De 14 fuiken die de verdachte te water had staan, zijn door de opsporingsambtenaren in beslag genomen.

Stroperij is een misdrijf en een strafbaar feit volgens de Wet Economische delicten. Het vissen op paling is alleen toegestaan voor beroepsvissers met een vergunning. Het op deze manier illegaal vangen van paling en het in bezit hebben van paling is niet toegestaan.

De paling is een beschermde diersoort, waar het slecht mee gaat als gevolg van de visserij. Deze vorm van stroperij brengt nog meer schade toe aan de visstand en daarom wordt hiertegen opgetreden.