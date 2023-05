De beste hondenbrokken voor jouw viervoeter!

di 30 mei 2023 19.05 uur

DRACHTEN - Ben je op zoek naar de beste hondenbrokken voor je hond? Sommige viervoeters zijn makkelijker dan andere qua eten, maar waarschijnlijk heb je al verschillende soorten en merken geprobeerd. Uiteindelijk wil je het beste voor je hond, dus kiezen voor de geperste hondenbrokken van Honderd is een goed idee. Waarom? Dat lees je hieronder!

Waarom kiezen voor Honderd hondenbrokken?

Honderd hondenbrokken zijn heerlijke voeding voor actieve honden van alle leeftijden. Deze brokken zorgen ervoor dat jouw hond voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt om fit en actief te blijven. Er bestaan verschillende soorten Honderd hondenbrokken (hierover later meer), maar alle producten van Honderd hebben met elkaar gemeen dat ze bestaan uit de beste natuurlijke ingrediënten.

Voor iedere hond de juiste hondenbrokken

Honderd biedt geperste puppybrokken, de beste geperste brokken voor volwassen honden en ook de beste koud geperste brokken voor oudere honden. Zelfs de Honderd productlijnen voor honden met specifieke behoeften zijn geperst, zoals de 'Free From' brokken. Deze geperste brokken zijn graanvrij, speciaal ontwikkeld voor actieve honden die geen of minder goed granen/gluten kunnen verdragen.

Van puppy's...

De Honderd hondenbrokken voor puppy's tussen de 2 en 12 maanden zijn alle actieve, speelse en groter groeiende puppy's. Dit zijn de beste puppybrokken omdat ze bestaan uit waardevolle voedingsstoffen die ervoor zorgen dat jouw puppy gezond groter kan groeien. Het bevat minder calcium (0,90%) dan andere typen brokken voor betere opname en ter voorkomen van groeipijn.

.. tot aan volwassen en senior honden

Is jouw hond tussen de 1 en 7 jaar? Dan heb je de keuze uit Rund & Zalm, Lam & Rijst, Light (voor honden met een beetje overgewicht) en Graan & Glutenvrij. Verder zijn er ook speciale hondenbrokken voor oudere honden van 8 jaar of ouder. Zij kunnen ook genieten van bijvoorbeeld Rund & Zalm en Light. Benieuwd geworden en de beste hondenbrokken senior bekijken? Dat kan hier!

Wat zijn geperste brokken?

Geperste hondenbrokken zijn compacte brokken met een hoge concentratie aan voedingsstoffen. Bij de bereiding van Honderd's geperste hondenbrokken worden de ingrediënten stevig samengeperst, zonder dat er tijdens dit proces lucht bij komt. Dit betekent dat de brokken volledig vrij zijn van lucht. Dankzij de compacte en koud geperste eigenschappen van Honderd's geperste hondenbrokken, nemen ze minder ruimte in beslag in de maag van de hond. Hierdoor voelen ze lichter aan, verminderen ze de belasting op de maag en zijn ze goed verteerbaar. Over het algemeen is er ook minder voer nodig wanneer je kiest voor geperste hondenbrokken.

Verschil krokante en geperste hondenbrokken

Het productieproces speelt een cruciale rol in het verschil tussen krokante en geperste hondenbrokken, wat vervolgens zichtbaar wordt in de structuur van de brokken. Bij de meeste krokante hondenbrokken wordt gebruik gemaakt van een proces genaamd extrusie. Hierbij worden de voedingsstoffen verhit tot temperaturen boven de 130 graden Celsius. Wanneer de druk tijdens het productieproces wordt verminderd, zet de brok uit en ontstaat de krokante buitenkant. Honderd's geperste hondenbrokken daarentegen worden op een veel lagere temperatuur bereid, namelijk slechts 70 à 80 graden Celsius. Door deze persmethode blijven de natuurlijke ingrediënten en voedingsstoffen beter behouden. De lagere verhitting voorkomt schade aan de ingrediënten, waardoor belangrijke bouwstoffen tijdens het productieproces niet verloren gaan.