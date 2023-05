Brokkenpiloot ontkomt aan politie, wel WOK melding

za 27 mei 2023 16.00 uur

FEANKLEASTER - Een onbekend gebleven automobilist vloog vrijdagnacht uit de bocht op de splitsing van de Nonnewei met de Kleasterwei in Feankleaster. Dit moet omstreeks 2.00 uur 's nachts zijn geweest.

De bestuurder moet bij het eenzijdige ongeval een boom of paal geraakt hebben. De bestuurder had de plaats van het ongeval al verlaten.

De politie wist de eigenaar van de auto een uur later nog wel te traceren, maar het was niet meer met zekerheid vast te stellen dat de man ook de bestuurder van de auto was geweest.

Omdat zijn voertuig niet meer rijdbaar was en in verband met de technische staat van de auto, is er een WOK-melding gedaan. Dit betekent dat de auto opnieuw gekeurd moet worden voordat deze weer de weg op mag.