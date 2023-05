Verslaafde verdachte: 'Ik was een losgeslagen idioot'

vr 26 mei 2023 13.55 uur

LEEUWARDEN - Het was een indrukwekkend lijstje met strafbare feiten waarvoor een 38-jarige ex-inwoner van Boelenslaan zich vrijdag bij de rechtbank moest verantwoorden. Alles was gebeurd terwijl hij onder invloed van drugs was, betoogde de verdachte. Hij nam wel zijn verantwoordelijkheid en hij zit nu waar hij wil zijn: in een verslavingskliniek.

Hardnekkige drugsverslaving

Een bedrijfsinbraak, verboden wapenbezit – van een AK63, een semi-automatisch geweer -, de wederrechtelijke vrijheidsberoving en bedreiging van een een drugskoerier met hetzelfde wapen, belediging van een paar handhavers van de NS en schennis van de eerbaarheid. In iets meer dan een maand tijd had de verdachte eind vorig jaar in rap tempo een aantal pagina’s toegevoegd aan zijn strafblad.

"Een losgeslagen idioot"

Die persoon wil hij niet meer zijn. "Ik wil mijn oude leven terug", zei de verdachte, die zichzelf in de periode dat hij over de schreef ging typeerde als "een losgeslagen idioot". In oktober pleegde hij een inbraak in Harlingen, bij een bedrijf aan de Lange Lijnbaan. Met nog een paar anderen. Hij had, "uit grootspraak", verteld dat hij wist waar een kluis met geld was. De inbraak leverde ook geld op, alleen bleef wel onduidelijk hoeveel precies.

Drugskoerier vastgebonden

In elk geval raakte de verdachte de buit kwijt: hij zou zijn beroofd door een stel Antillianen uit Leeuwarden. Dat liet hij niet op zich zitten: bij dezelfde personen bestelde hij drugs die hij thuis liet bezorgen. De drugskoerier werd, onder bedreiging van een AK63, vastgebonden met tie rips en bedreigd. Daar werd vervolgens een filmpje van gemaakt, waarmee de verdachte de mannen die hem hadden beroofd onder druk wilde zetten.

Ruiten uit woning gegooid

Hij was nooit van plan geweest om de koerier iets aan te doen, benadrukte hij. Nadat het filmpje was gemaakt had hij de man losgemaakt en zijn excuses aangeboden. Het leverde wat de officier van justitie betrof wel een bedreiging en een wederrechtelijke vrijheidsberoving op.

Geslachtsdeel getoond

Wel zou de man, in oktober, nadat hij van zijn geld zou zijn beroofd, op het NS-station in Leeuwarden twee BOA’s hebben beledigd. En hij zou zijn geslachtsdeel hebben getoond. Niet waar, volgens de verdachte. Hij had wel zijn testikels vastgegrepen en tegen de BOA’s, waarvan eentje juist hém zou hebben beledigd, gezegd dat ze ballen konden likken.

Oprecht en gemotiveerd

Alles bij elkaar een lange lijst met niet mis te verstane feiten en gebeurtenissen waar de verdachte van zei dat hij er absoluut niet trots op was. "Ik schaam mij diep voor alles wat ik heb gedaan". Na een jarenlange verslaving wil hij van de drugs af. Geëmotioneerd zei hij dat hij zijn gezin terug wil. Op de reclassering kwam hij oprecht en zeer gemotiveerd over. Hij zit inmiddels in een kliniek, waar hij met behulp van medicatie probeert van de drugs af te komen.

Belediging BOA’s niet bewezen

Die positieve ontwikkeling moet niet doorkruist worden door hem – opnieuw – naar de gevangenis te sturen, vond de officier van justitie. "Dat is ook niet goed voor de samenleving". De officier vond dat alle feiten bewezen konden worden en eiste een gevangenisstraf de gelijk was aan het voorarrest – 169 dagen – plus 551 dagen voorwaardelijk. Advocaat Ersen Albayrak kon zich wel vinden in de eis. Hij vond wel dat zijn cliënt moest worden vrijgesproken van het beledigen van de BOA’s.

Uitspraak op 9 juni.