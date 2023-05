Puin Drachtster slooppand eindelijk opgeruimd

vr 21 april 2023 07.00 uur

DRACHTEN - Het puin van het slooppand aan de Zuiderdwarsvaart in Drachten wordt eindelijk opgeruimd. Meerdere keren werd er in het huis brand gesticht en op nieuwjaarsdag was dat opnieuw het geval. De brandhaard was toen moeilijk te bereiken en de brandweer besloot om het pand te slopen.

Nu, bijna vier maanden later, wordt het puin opgeruimd. Het gebouw van bouwbedrijf en projectontwikkelaar Van Wijnen stond al geruime tijd leeg. Van Wijnen heeft plannen om zorgwoningen te bouwen op deze plek, maar heeft al geruime tijd te maken met een juridisch conflict met de buurman.