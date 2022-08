Uitslaande brand aan Raai in Drachten

ma 25 juli 2022 23.20 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten moest even na 23.00 uur uitrukken voor een uitslaande brand in een leegstaand pand op de hoek van de Zuiderdwarsvaart met de Raai in Drachten.

De brandweer is direct gestart met het blussen. Bij aankomst sloegen de vlammen uit het dak. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. De wegen rondom werden afgezet door de politie zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. De brand trok veel publiek vanaf De Kaden.

Dankzij de snelle inzet van de brandweer waren de vlammen rond 23.25 uur al niet meer veel te zien. De rook van de brand trok over woonwijk De Wiken. Er is door de brandweer om 23.34 uur een NL Alert uitgegeven vanwege de brand. Omwonenden worden in het textbericht opgeroepen om deuren en ramen te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten. Net na middernacht was de brand onder controle en werd er alleen nog nageblust.

Dierenzaak Pets & Co

De rookwolken trokken ook over dierenzaak Pets & Co aan de Raai. De sleutelhouder kwam ter plaatse om de brandweerlieden toegang te verlenen tot het pand. Er zijn metingen verricht, maar er werden geen schadelijke stoffen aangetroffen in de dierenzaak.

