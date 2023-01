Slooppand - na zoveelste brand - eindelijk tegen de vlakte

zo 01 januari 2023 13.20 uur

DRACHTEN - Een vervallen pand aan de Noorderdwarsvaart is al jaren een dissonant in Drachten. Meerdere keren werd er in het huis brand gesticht en tijdens de jaarwisseling was dat opnieuw het geval.

Voor velen was het gebouw dan ook een doorn in het oog. En daar kwam op nieuwjaarsmorgen verandering in. Er werd besloten om het gebouw helemaal tegen de vlakte te werken.

Brandhaard

Zondagmorgen was er wederom brand uitgebroken en de brandhaard was deze keer moeilijk te bereiken. Het vuur zou zich onder de vloer bevinden terwijl er ook sprake was van instortingsgevaar. De brandweerlieden konden niet naar binnen.

Kraan

Er werd in de loop van de ochtend besloten om een mobiele kraan te laten komen. Deze kwam rond 11.15 uur ter plaatse en is begonnen met de sloop van het pand. Rond het middaguur was er niets meer over van het huis.

FOTONIEUWS