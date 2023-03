Verkeerspolitie nam Lamborghini onterecht in beslag

wo 08 maart 2023 12.00 uur

DRACHTEN - Team Verkeer van de politie nam vorig jaar onterecht de Lamborghini van een destijds 32-jarige man in beslag. Volgens de politie zou de man 148 km/u hebben gereden in een 60 km-zone in Drachten.

Het Openbaar Ministerie laat WâldNet weten dat de zaak geseponeerd is. Er is onvoldoende bewijs voor de overtreding welke zou plaats gevonden hebben op 17 april 2022 op het Zuid.

Grote gevolgen

De vermeende overtreding had grote gevolgen voor de automobilist. Hij was drie maanden zijn rijbewijs kwijt en zijn Lamborghini werd in beslag genomen. Ook moest hij een cursus bij het CBR volgen van 1250 euro. Daarnaast besloot hij wegens alle commotie de auto te verkopen.

De dienders reden achter de automobilist en hebben een snelheidsmeting gedaan die eigenlijk over een langere tijd gedaan zou moeten worden. Maar die meting zou te kort zijn geweest. Het Openbaar Ministerie besloot daarop om de man niet meer te vervolgen. Een goede meting zou minimaal 16 seconden moeten duren. Ook de gemeten pieksnelheid van 148 km/u bleek niet te kunnen dienen als geldig bewijs.

Schade verhalen

De gedupeerde automobilist laat WâldNet weten dat hij een schadevergoeding gaat indienen voor alle gemaakte kosten, imago schade en derving. Hij kreeg destijds een boel commentaar op zijn vermeende snelheidsovertreding. Daarnaast bleek zijn auto beschadigd te zijn toen hij hem terugkreeg. Het contactslot was beschadigd en er zat een deuk in de deur.

Eerder in de fout

Team Verkeer Noord Nederland gaat wel eens vaker wat slordig te werk. In oktober van 2021 mocht een vrouw uit Surhuisterveen haar boete verscheuren omdat de agenten niet op tijd antwoorden konden geven over een dubieuze radarcontrole in Surhuisterveen.

Bij deze controle in 2019 werden 447 automobilisten op de bon geslingerd die 'te snel' reden op de Groningerstraat.