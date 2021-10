447 boetes in Surhuisterveen: één vrouw ging in bezwaar en kreeg gelijk

di 12 oktober 2021 13.50 uur

SURHUISTERVEEN - De 42-jarige Marike Klazinga uit Surhuisterveen heeft succesvol een verkeersboete uit september 2019 aangevochten. Ze moest maandag voorkomen bij de kantonrechter in Groningen en ze werd vrijgesproken. De reeds betaalde boete van 63 euro krijgt ze teruggestort.

De verkeerscontrole aan de Groningerstraat leverde in 2019 veel commotie op. De politie bekeurde in drie uur tijd 447 automobilisten die te snel reden. Vanwege werkzaamheden was er tijdelijk een snelheidsbeperking van 30 km/u. Marike reed 38 km/u.

Bebording

Al snel rezen er twijfels onder de gedupeerden omdat niet overal de juiste bebording zou hebben gestaan. Zo stond er na de kruising met de Molenweg geen bord van '30 km'. Dit bord stond wel voor de kruising. Onduidelijk was of de situatie wel rechtsgeldig zou zijn.

'Navraag onnodig'

Het Team Verkeer van de politie liet destijds aan WâldNet weten: "In z'n algemeen is het zo dat wij pas ergens controleren als de bebording correct staat. In dit geval gaan we daar, zoals gezegd, dan ook van uit en achten we navraag onnodig." De diender gaf aan naar eer en geweten gehandeld te hebben.

Duidelijkheid

Om inzicht te krijgen, had WâldNet een video van de situatie gemaakt en verstuurd naar de politie met de volgende vraag: "Als je bij Avek wegkomt, dan zie je eerst 30 km bord en daarna einde zone 30 km. Als je dan afslaat dan zie je geen 30 km bord. Dus dan mag je daar toch 50 km/u?" Duidelijkheid bleef uit met het antwoord: "Uit uw filmpje is niet veel op te maken. Wel is te zien dat deze vandaag gemaakt is en niet op de dag van onze controle. De situatie en de bebording kan dus al lang veranderd zijn."

Officier kreeg helemaal geen antwoord

Op vragen van de officier van justitie heeft de verbalisant helemaal geen antwoord gegeven, zo werd duidelijk tijdens de zitting, maandag op de rechtbank in Groningen. Omdat Klazinga in bezwaar was gegaan, had de officier aanvullende vragen gesteld over de radarcontrole. Na twee maanden wachten, bleef een antwoord uit.

Kantonrechter vindt video duidelijk

De kantonrechter vond de video een duidelijk bewijs. Het dossier was ook niet op orde. Zo waren er alleen foto's gemaakt van de zijde van het centrum. Foto's van de kruising met de Molenweg ontbraken. De kantonrechter besloot dat Klazinga haar geld terugkrijgt.

Principekwestie

"Ik reed maar 38 km/u en ik vond het een principekwestie" zo was de reactie van Marike Klazinga. Na de bonnenregen waren er veel mensen die in bezwaar zouden gaan maar uiteindelijk is (voor zover bekend) alleen Klazinga doorgegaan tot het einde. Met succes.