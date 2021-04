Lamborghini in beslag genomen in Drachten

zo 18 april 2021 12.47 uur

DRACHTEN - Op Het Zuid in Drachten is zaterdagavond een Lamborghini in beslag genomen. Daarnaast is ook het rijbewijs van de 32-jarige bestuurder uit de gemeente Smallingerland ingevorderd. Er werd een pieksnelheid gemeten van 148 km/u in een 60 zone. Het gemiddelde kwam uit op 119 km/u.

In verband met het overschrijden van de maximum snelheid met meer dan 100% is in overleg met de Officier van Justitie de auto in beslag genomen. Daarnaast speelde ook de gevaarzetting en een aantal eerder begaande snelheidsovertredingen van de bestuurder hierbij een rol.