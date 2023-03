PVV en FvD uitgesloten bij verkiezingsdebat in Burgum

wo 01 maart 2023 15.50 uur

BURGUM - De politieke partijen PVV en FvD zijn op 11 maart uitgesloten om mee te doen aan een verkiezingsdebat van de FNV in Glinstra State in Burgum. Max Aardema schrok zich woensdag een hoedje toen hij het nieuws hoorde.

"Ik bin nota bene ek noch lid fan de FNV" zo laat hij in een reactie weten. "Ik fyn dit ûndemokratysk en ik fyn dat eltsenien hjiroan mei moat kinne dwaan. It liket hielendal nergens op."

FNV debat

In Glinstra State worden op 11 maart twee verkiezingsdebatten georganiseerd. Tussen 16.00 uur en 17.30 uur zullen politieke partijen onder leiding van Eelke Lok debatteren over diverse onderwerpen waaronder goed werkgeverschap, de energietransitie, openbaar vervoer, wonen en de arbeidsmarktbeleid.

Jachtdebat

In de avond volgt een debat georganiseerd door de NOJG over de toekomst van de jacht, het beheer en schadebestrijding in Friesland.

De organisatie van de debatten wordt lokaal gedaan door Tones Meijer uit Sumar. Hij laat in een reactie weten dat hij niets kan doen aan het uitsluiten van de twee partijen.

Landelijk FNV beleid

"Het is landelijk beleid van de FNV om partijen die niet 'inclusief zijn' en bepaalde uitspraken hebben gedaan (en die niet willen intrekken). Dit heeft niets met de partijen in Friesland zelf te maken."

Gelijkwaardig

Bepaalde werknemers met een bepaalde nationaliteit zouden door de partijen niet als gelijkwaardig worden gezien en de FNV wil iedereen gelijk behandelen.

Tones Meijer denkt dat het verkiezingsdebat erg leerzaam kan zijn voor geïnteresseerden. "We vonden het leuk om de woordvoerders van de politieke partijen naar Burgum te halen. Zodat er ook eens een debat is in een platteland-gemeente."

"Als je naar de kieswijzer kijkt, dan worden daar algemene vragen gebruikt en hoe maak je dan een goede keuze." Meijer denkt dat bij zo'n debat juist duidelijk wordt hoe politieke partijen denken over lokale ontwikkelingen.

BVNL Fryslân zegt zelf af

Johan Talsma van BVNL Fryslân laat WâldNet weten er ook niet bij te zijn. Zij hebben afgezegd om twee redenen, de uitsluiting van bepaalde partijen en Eelke Lok. "It is gewoan de Eelke Lok sjow. De man hat in gruwelijke hekel oan ús, tink ik. Dêrom dogge wy net mei. Ik snap net wat de FNV mei sa’n man moat", aldus Talsma.