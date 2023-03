Staan de betonblokken in Augustinusga er nu tijdelijk of niet

di 21 februari 2023 08.00 uur

AUGUSTINUSGA - Zijn de betonblokken op de Geawei in Augustinusga nu tijdelijk geplaatst of niet, dat vraagt de FNP fractie van Achtkarspelen zich af.

Het doel van de betonblokken is om het zwaar verkeer tegen te houden en om de snelheid uit het verkeer te halen. Ze werden geplaatst omdat er geen zwaar verkeer meer over de brug in Kootstertille mocht.

Het zou gaan om een tijdelijke oplossing, maar ze staan er nog steeds. Niet iedereen had de betonblokken in de gaten, in oktober 2022 reed er nog een auto tegen een betonblok.

De FNP wil nu van het college van B&W weten of de betonblokken geplaatst zijn als tijdelijke oplossing en hoelang ze nog nodig zijn. Ook wil de partij weten, als ze niet tijdelijk zijn geplaatst, wanneer ze worden weggehaald.

De FNP schrijft: "Sa net, wurdt der dan, yn oerlis mei de omwenjenden, noch neitocht oer in alternatyf om it ferkear feilich te meitsjen/te hâlden?"