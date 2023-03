Penningmeester (40) plundert rekening Spijkerdorp (81.000 euro)

ma 20 februari 2023 13.28 uur

LEEUWARDEN - Een taakstraf van 240 uur. Dat is de straf die een 40-jarige vrouw uit Drachten maandag opgelegd heeft gekregen. De oud penningmeester plunderde tussen juni 2019 en februari 2021 de rekening van Stichting Spijkerdorp in haar woonplaats. Via een reïntegratie-project was ze daar terecht gekomen. Het ging in totaal om 81.612,72 euro.

"Het is een schandalig feit. U heeft over een hele lange periode ontzettend veel geld uitgegeven dat bestemd was voor de kinderen om leuke dingen mee te doen" aldus politierechter Marja Noorman. Ze vond dat de verdachte een ongeloofwaardig verhaal ophing.

Beroepsverbod

Naast de taakstraf legde Noorman ook een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden op met een proeftijd van 3 jaar. Ook krijgt de vrouw een beroepsverbod in de financiële sector en werd de vordering van Spijkerdorp (gehele bedrag) toegewezen. "Ik vind het ook ernstig dat u de schuld op een ander afschuift."

Gewijzigde verklaringen

De vrouw had haar verklaringen bij de politie meerdere malen gewijzigd. Nadat de verduistering aan het licht was gekomen, had ze aanvankelijk gezegd dat ze er niets mee te maken had. Haar toenmalige vriendin zou het gedaan hebben. Nadat er videobeelden van een tankstation en de Pearle opdoken waarop te zien was dat zij betaalde, bekende ze dat ze voor maximaal 8000 euro geld had ontvreemd.

Corrigeren

Vanaf december 2020 zou een en ander gebeurd zijn nadat haar toenmalige vriendin vertrok. Ze zou - volgens eigen zeggen - toen pas de pinpas in haar bezit hebben gekregen en voor de rechtbank zei ze: "Ik dacht ik moet dit corrigeren." Ze zou tot die tijd nooit een rekening hebben betaald en haar toenmalige vriendin zou alles hebben gedaan.

Cadeaus

Begin 2021 kreeg de verdachte een nieuwe vriendin en beide dames verklaarden later bij de politie dat ze veel cadeaus kregen van de verdachte. Het geld ging verder op aan een auto, benzine, electronica, thuisbezorgd, shoppen, abonnementen, iPhones, iPads en contant geld. De penningmeester stond de gehele tijd ook nog eens onder bewind / curatele.

De verdachte hield vol dat ze pas met het geld begonnen was in de laatste twee maanden. Ze had alles voor haar nieuwe vriendin over. Ze dacht: "Als ik het één keer doe en ik betaal het terug, dan is het oké…." Volgens haar was het probleem dat het niet bij één keer bleef.

Niet schuldig voor alles

De vrouw is een bekende van politie en justitie en in 2011 was ze betrokken bij een verduisteringszaak waarbij haar ouders betrokken waren. Ze kreeg destijds een werkstraf van 80 uur. De verdachte bleef erop hammeren dat ze niet schuldig was aan het gehele bedrag. Hooguit voor de 8000 euro die ze aan het einde van de periode had buitgemaakt.

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie eiste een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden. "Ze probeert alles af te wentelen op haar ex vriendin" aldus officier van justitie Joustra. Hij had moeite met de steeds draaiende verklaringen van de verdachte. "De vriendinnen verklaren hetzelfde en zij zeggen dat hun vriendin alle cadeaus gaf."

Raadsman Ralph Titahena vond dat het lang niet duidelijk was dat het zijn cliënt bij elke transactie is geweest. Hij kon geen concrete bewijsstukken in het dossier hiervan vinden. Alleen van de laatste twee maanden waaronder de camerabeelden.