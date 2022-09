Drachtster (28) profiteerde mee van Spijkerdorp-fraudegeld

ma 26 september 2022 12.20 uur

LEEUWARDEN - Politierechter Brigitte Hammerle veroordeelde maandag een 28-jarige vrouw uit Drachten tot een taakstraf van 40 uur. Ze had van september 2020 tot en met februari 2021 meegeprofiteerd van vele goederen die ze had gekregen van haar 40-jarige vriendin uit Drachten. Ze had moeten vermoeden dat de goederen uit een misdrijf afkomstig waren.

De 28-jarige vrouw had in september 2020 een relatie met de 40-jarige vrouw gekregen. De vrouw was penningmeester bij Het Spijkerdorp en ontvreemde daar in anderhalf jaar tijd ruim 81.000 euro. Er werd maandelijks voor duizenden euro's besteld. De vriendin kreeg onder andere een bed en matras, Bjorn Borg boxers, een wasdroger en een laptop.

Potje Pake

De 28-jarige vrouw vertelde op de rechtbank dat de vrouw vertelde dat ze het geld verdiende met 'zwart werk'. De vrouw stond echter wel onder bewindvoering. Naast het zwart werk zou er ook een 'potje Pake' zijn waaruit geld getapt kon worden. "Ze kwam met een enveloppe met geld thuis. En dat liet ze ook altijd zien. Ze is wel eens met 1200 euro teruggekomen." zo vertelde de vrouw op de zitting. "Vind u dat niet gek?" vroeg politierechter Hammerle. "Op dat moment niet, nee…." Ze was later - toen alles aan het licht kwam - wel tot inzicht gekomen. "Het was extreem wat er werd besteld, ik had dat eerder in twijfel moeten trekken..."

Bewind

Politierechter Hammerle achtte bewezen dat de vrouw had meegeprofiteerd van geld dat via een misdrijf bij Het Spijkerdorp verkregen was. De 28-jarige vrouw had dat ook moeten vermoeden. Vooral ook omdat de vrouw onder bewind stond. "Als er dan vanuit wordt gegaan dat de vrouw onder bewind verkeerd met een leefgeld van 40 of 50 euro dan had u moeten vermoeden dat al die goederen daarvan niet betaald konden worden." zo vond de officier van justitie.

De officier dacht wel dat de vrouw niet geweten heeft dat het geld afkomstig was van Het Spijkerdorp. Hij eiste een taakstraf van 40 uur en de politierechter ging hierin mee. "U wist dat mevrouw onder bewind stond, zoveel geld kan iemand niet hebben. Er hadden wel alarmbellen moeten gaan rinkelen. U had het wel moeten vermoeden."

De twee hoofdverdachten in de oplichtingszaak bij Het Spijkerdorp komen later dit jaar voor. De 40-jarige vriendin en haar 32-jarige ex-vriendin uit Maarssen zouden ook maandag voorkomen maar voor deze verdachten werd de zaak gehouden.