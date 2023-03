Taakstraf voor vrouw die meeprofiteerde van Spijkerdorp-geld

ma 20 februari 2023 13.35 uur

DRACHTEN - Een 33-jarige vrouw uit Heerenveen betuigde maandag spijt bij politierechter Marja Noorman op de rechtbank in Leeuwarden. Ze zei: "Ik vind het een heel verdrietige zaak."

De vrouw had flink geprofiteerd van het geld dat haar toenmalige 40-jarige vriendin uit Drachten verduisterde als penningmeester. Ze gingen samen shoppen, ze kreeg cadeaus en de boodschappen werden van het geld betaald.

"Op een gegeven moment ben ik er achter gekomen en heb ik mijn ex daar op aangesproken. Ze heeft me toen meerdere keren geslagen." zo vertelde aan de rechter. Ze was - volgens eigen zeggen - bang geworden. Het uiterst merkwaardig dat de twee dames over zoveel geld beschikten omdat ze beide wel onder bewind / curatele stonden.

Het Openbaar Ministerie eiste een taakstraf van 80 uur. De officier van justitie gaf aan dat de verdachte wist dat het geld van Spijkerdorp afkomstig was. "Ik weet al een jaar dat ze dit doet en ik wil schoon schip maken" vertelde ze destijds bij de politie.

De officier vond dat de vrouw zich niet schuldig had gemaakt een de verduistering zelf omdat ze niet over de pas beschikte en haar vriendin alle bestellingen deed. "Ze wist wel dat er betaald werd met de passen van de stichting."

Advocaat Marian Rosema benadrukte dat haar cliënt onder curatele staat en dat ze zelf niet in staat is om geld over te maken. Ze was niet naar de politie gestapt omdat ze zich bedreigd voelde. "Ze wilde haar familie beschermen tegen het geweld. Dat is de reden dat ze niemand iets heeft gezegd daarover."

Rosema verzocht daarom ook tot een ontslag van alle rechtsvervolging. Officier van justitie Joustra kon zich daarin niet vinden omdat er in het dossier nergens wordt gesproken over een ongelijkwaardige relatie. Rosema vond dat haar cliënt door haar ex werd bespeeld en dat zij daaraan geen weerstand kon bieden.

Rechter Noorman veroordeelde de 33-jarige vrouw tot een taakstraf van 60 uur omdat ze wel degelijk had geprofiteerd van het geld. "U doet het hier op de zitting voorkomen dat u van niets wist, dat geloof ik niet." Bij de politie had de vrouw namelijk wel een verklaring afgelegd dat ze ervan wist en geprofiteerd had. "U stond niet zo onder invloed van uw vriendin dat u niets meer kon."