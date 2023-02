Autolichten schijnen recht in de huiskamers

wo 08 februari 2023 12.50 uur

DRACHTEN - Over het nog te bouwen appartementengebouw aan de Drift in Drachten is te weinig met de bewoners gecommuniceerd. De manier waarop dat dan wel gebeurt, verdient bovendien niet de schoonheidsprijs. "Het is zeer summier wat we krijgen te horen", verwoordde André Zandstra dinsdagavond tijdens de vergadering van de Ronde Tafel in Smallingerland de verontrusting van buurtgenoten. Op het terrein van de voormalige ambachtsschool moet een drielaags gebouw met 25 drempelloze appartementen voor senioren verrijzen.

Volgens de buurtbewoners is niet goed over het nieuwbouwplan nagedacht. De uitgang van het U-vormige complex levert daardoor problemen op. Als auto’s \'s avond van het terrein rijden, dan schijnen de koplampen rechtstreeks in twee woningen er tegenover. "Daar is niet over nagedacht en ook is er niet naar de bewoners geluisterd", aldus Zandstra. Hij adviseerde om de uitgang richting de school even verderop te situeren.

De buurtbewoners zouden het prima vinden als er een appartementengebouw van twee bouwlagen komt. Op een totaal van 25 kunnen dan vier woningen minder worden gebouwd. Volgens Zandstra, die zei kennis van zaken op dit gebied te hebben, moet het project dan financieel ook uit kunnen. Hij verbaasde zich er over dat de wethouder had gezegd dat dat niet zo zou zijn. Een andere stekeligheid was de aankondiging dat op de locatie woningen voor de kleine beurs zouden komen. Kopers moeten nu 3,5 tot 4 ton op tafel leggen. "Dat is scheef."