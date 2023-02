Brommerrijder verliest passagier tijdens vlucht voor politie

ma 06 februari 2023 17.05 uur

KOLLUM - Een minderjarige brommerrijder uit Kollumersweach is tijdens zijn vlucht voor de politie zijn passagier verloren. De jongeman sloeg zondagavond op de vlucht nadat hij een stopteken had gekregen op de Willem Loréweg in Kollum. Er zat namelijk geen kenteken op de brommer en ook droeg zijn passagier geen helm.

Tijdens de vluchtpoging viel zijn passagier van de brommer. Een agent is vervolgens uitgestapt en heeft zich over het slachtoffer ontfermd. De jonge vrouw raakte niet gewond. Ondertussen reed de brommerrijder verder naar de Ooievaarshof. Hij reed over een grasveld en kon vervolgens worden klemgereden door de politie.

Tegen de bestuurder zijn drie proces-verbalen opgemaakt: rijden zonder rijbewijs, rijden zonder kentekenplaat en voor het negeren van het stopteken. Hij en zijn passagier zijn door familie opgehaald.

