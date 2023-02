Politie onderzoek drie inbraken in Haulerwijk

za 04 februari 2023 11.58 uur

HAULERWIJK - Afgelopen week vonden er drie inbraken plaats in bedrijfspanden aan de Turfsteker in Haulerwijk. De politie vermoedt dat de inbraken plaatsvonden in de nacht van donderdag op vrijdag.

Er is een onderzoek ingesteld waarbij gekeken wordt of er sporenonderzoek mogelijk is en of er in de omgeving camerabeelden beschikbaar zijn. Er wordt ook onderzocht of de drie inbraken met elkaar in verband staan.

Mocht iemand uit de omgeving van de Turfsteker iets verdachts hebben gezien, dan hoort de politie dat graag.