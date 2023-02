Gedwongen opname voor man die scooter en motor steelt

di 31 januari 2023 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een 38-jarige Leeuwarder zit de komende twee jaar in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD-maatregel). Daar zal de man zelf waarschijnlijk niet echt rouwig om zijn.

Scooter en motor gestolen

De Leeuwarder heeft een strafblad van 30 kantjes. Twee weken geleden stond hij terecht voor de diefstal van een elektrische scooter, uit de tuin van een woning aan de Twee Gebroeders in Drachten. Twee dagen eerder had hij een motor gestolen van het erf van een woning aan de Burgemeester Wuiteweg.

Weigeren blaastest

En hij had zich schuldig gemaakt aan het helen van een bankpas die was gestolen uit een woning in Kollum. Toen hij op 2 november vorig jaar werd aangehouden op de gestolen scooter, weigerde hij mee te werken aan een blaastest. De reclassering was wel klaar met de man.

ISD-maatregel opgelegd

Er is van alles geprobeerd om hem in het gareel te krijgen, van behandelingen tot twee keer toe een klinische opname, maar telkens als hij terugkeerde in de samenleving viel hij terug in zijn drugsverslaving. Volgens zijn advocaat zou de Leeuwarder zich niet verzetten, mocht de rechtbank de zogeheten ISD-maatregel opleggen. Dat is dus nu gebeurd.