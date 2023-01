Man (38) steelt motorfiets en scooter in Drachten

di 17 januari 2023 12.10 uur

LEEUWARDEN - Een 38-jarige Leeuwarder die eind vorig jaar in Drachten een elektrische scooter en een motor stal, gaat binnenkort vrijwel zeker de ISD in. Dit is een - door menig verdachte gevreesde en verplichte - behandeling voor stelselmatige daders die twee jaar duurt.

Alles op niets uitgelopen

De officier van justitie eiste dinsdag bij de rechtbank in Leeuwarden het opleggen van de ISD-maatregel. Dit houdt in dat de Leeuwarder in elk geval twee jaar lang behandeld zal worden in een inrichting voor stelselmatige daders. Alle alternatieven - klinische opnames, behandelingen en ook 'kale’ gevangenisstraffen - zijn volgens de reclassering geprobeerd en op niets uitgelopen.

Verdachte verzet zich niet tegen ISD-maatregel

Elke keer als de Leeuwarder terugkeerde in de samenleving, viel hij terug in zijn drugsverslaving. De man heeft een strafblad van 30 kantjes. De reclassering is er, bot gezegd, wel klaar mee. Mocht de rechtbank de eis van de officier volgen, dan zal zijn cliënt zich daar niet tegen verzetten, meldde advocaat Bart Canoy.

De Leeuwarder zelf was niet al te spraakzaam, hij verwees telkens naar wat hij had gezegd bij de Raadkamer, toen er beslist moest worden over het continueren van de voorlopige hechtenis.

Verdachte wilde de zaal verlaten

Over zijn persoonlijke omstandigheden wilde hij helemaal niets kwijt. Hij wilde zelfs de zaal verlaten toen rechtbankvoorzitter Willem Sikkema in gesprek ging met een medewerker van de reclassering. De verdachte stoorde zich eraan dat er over zijn hoofd heen over hem werd gesproken. De strafbare feiten waarvoor hij zich moest verantwoorden, gaf hij grif toe.

Elektrische scooter en motorfiets gestolen

Op 1 november vorig jaar had hij uit de achtertuin van een woning aan de Twee Gebroeders in Drachten een elektrische scooter gestolen. Op 2 november werd hij aangehouden op de gestolen scooter. De verdenking was dat hij had gedronken, maar hij weigerde te blazen.

Twee dagen eerder had hij een motor (Triumph Tiger) gestolen bij een woning aan de Burgemeester Wuiteweg, ook in Drachten. Deze diefstal was vastgelegd door een videodeurbel. De motorfiets werd later teruggevonden, met een lege tank.

Bankpas in Kollum gestolen

Over een uit een woning in Kollum gestolen bankpas, die in een tas van de verdachte werd teruggevonden, wist de Leeuwarder niet al teveel te zeggen. Behalve dat hij de pas wellicht had gebruikt om lijntjes te maken bij het amfetamine snuiven. De officier vond dat hij zich in elk geval schuldig had gemaakt aan heling van de pas. In de tas werd, behalve de bankpas, ook inbrekersgereedschap aangetroffen.

De rechtbank doet op 31 januari uitspraak.