Koningsdag eindigt onrustig; politie veegt Kaden leeg

zo 28 april 2024, 3.35 uur

DRACHTEN - Koningsdag eindigde dit jaar niet overal even feestelijk. Op de Kaden in Drachten ging het aan het einde van de avond mis. Op het kruispunt met de Nachtegaalstraat ontstond een grote vechtpartij. Sommige omstanders spraken zelfs van een steekpartij.

Veel politie

Om te voorkomen dat het nog verder uit de hand liep kwam er uit verschillende plaatsen in Noord-Nederland politie naar Drachten. Uiteindelijk waren er zo'n 12 voertuigen met meer dan 20 agenten op de Kaden.

Kaden schoongeveegd

Na de vechtpartij werd besloten om de Kaden leeg te vegen. Met behulp van de lange wapenstok en een politiehond schoonden de agenten de straat. Een groot deel van de Kaden werd vervolgens afgezet.

Terugtrekken

Nadat de straat zo'n half uur voor een groot deel was afgesloten trokken de agenten zich terug naar het kruispunt met de Nachtegaalstraat. Vervolgens is van een aantal betrokkenen de gegevens genoteerd en zij werden gevorderd de Kaden te verlaten. Uiteindelijk is één verdachte aangehouden voor het verstoren van de openbare orde.

Afzakken naar centrum

Niet veel later was het weer rustig op de Kaden. De aanwezige politie had zich laten afzakken naar het carillon in het centrum. Hier hebben ze de situatie nog even afgewacht.

Eerder al vechtpartij

Het was niet de eerste keer die avond dat het onrustig was. Bij een eerdere vechtpartij kreeg een van de betrokkenen een proces verbaal. Daarnaast werd bij een pand aan de Zuidkade een raam kapot gemaakt. Dit gebeurde door een 18-jarige verdacht uit de gemeente Smallingerland. Hij is aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Leeuwarden.

FOTONIEUWS