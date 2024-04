Drachten viert Koningsdag tijdens Kingcity

zo 28 april 2024, 16.35 uur

DRACHTEN - Zon, regen en een groot feest, dat is de samenvatting van Kingcity 2024 op Koningsdag. Het Thalenpark in Drachten stroomde zaterdag vol met feestgangers. Daar genoten zij van verschillende dj's en ook een optredens van Kings of Diamonds en Bertus Sipma.

Regen

Nadat de middag droog was verlopen begon het rond 21.00 uur behoorlijk te regenen. Veel mensen schuilden onder een boom of een tent, maar toch bleef een deel ook gewoon voor het podium staan springen en dansen.

Freecity

Voor de mensen die na twee dagen nog niet genoeg hebben gefeest is er goed nieuws. Over een week, tijdens Bevrijdingsdag op 5 mei, is op dezelfde plek Freecity met optredens van Tukker FM on tour, Gaatze Bosma, De Doelleazen en verschillende dj's. Toegang tot dit evenement is ook dan gratis.

FOTONIEUWS