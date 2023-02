Winkeldieven gepakt bij Albert Heijn in Drachten

vr 27 januari 2023 10.55 uur

DRACHTEN - Twee winkeldieven zijn donderdag door de politie in de kraag gevat op het Kiryat Onoplein in Drachten. Het gaat om een 20-jarige en 34-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De politie was omstreeks 17.20 uur met meerdere eenheden ter plaatse gekomen nadat er een melding binnenkwam van een diefstal in de supermarkt Albert Heijn. De 20-jarige man was in de winkel betrapt en aangehouden. Hij sloeg echter op de vlucht.

Agenten wisten de man vlakbij de supermarkt aan te houden. Uit nader onderzoek werd duidelijk dat de dief geholpen was door een tweede dader. Deze 34-jarige man kon ook ingerekend worden omdat hij zich nog in de directe omgeving van de supermarkt bevond.

Beide mannen zitten momenteel vast en worden gehoord.