'Einde' Holwerd aan Zee heeft gevolgen voor Regiodeal

ma 23 januari 2023 18.30 uur

BURGUM - Het mogelijk einde van het project Holwerd aan Zee heeft ook consequenties voor de Regiodeal en Versnellingsagenda in noordoost Friesland. Holwerd aan Zee is namelijk één van de betrokken partijen die beslissingsbevoegdheid zou hebben.

De Rijksoverheid sloot in 2019 de Regiodeal met de provincie Fryslân, Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel maar ook de Stichting Holwerd aan Zee.

Gevolgen

Vanuit de Regiodeal worden twee zaken geregeld: de Versnellingsagenda en het project Holwerd aan Zee. Nu de provincie Fryslân het project niet meer ziet zitten, zou het einde hiervan consequenties kunnen hebben voor de Regiodeal. De subsidiëring van Holwerd aan Zee is via de Regiodeal onlosmakelijk verbonden met de Versnellingsagenda (subsidiepot).

Raadslid Sjaak Hoekstra merkte dit op en de VVD'er gaat donderdagavond het gemeentebestuur van Tytsjerksteradiel hierover bevragen. Dan zal er een antwoord volgen. Vanuit de Regiodeal (29,4 miljoen) was er 7 miljoen euro beschikbaar voor Holwerd aan Zee. De rest van het geld moe(s)t via de subsidiepot QOP terugvloeien naar het lokale bedrijfsleven en onderwijs.

Hoe komt het?

In de destijds opgesteld overeenkomst (klik hier voor pdf document) met 12 partijen is besloten dat elke partij schriftelijk kan verzoeken om de Regiodeal te wijzigen, zo onderzocht Hoekstra. Alle partijen moeten daar dan wel mee akkoord gaan en Holwerd aan Zee is één van de partijen. Hoekstra wil graag weten hoe het zit en hij wil ook weten of de miljoenen terug naar Den Haag gaan als de Regiodeal wordt gewijzigd.

Voorstanders

De Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging en It Fryske Gea zien nog wel heil in het project. Zij benadrukken - in een open brief - de recreatieve impuls met bijvoorbeeld vakantiehuisjes. De natuur staat volgens de organisaties niet op zichzelf maar zou de basis moeten vormen voor recreatieve initiatieven.

Tegenstanders

Het dagelijkse bestuur van de provincie Fryslân gaf eerder deze maand een negatief advies over het huidige plan en wil daarmee de steun (en 10 miljoen euro) intrekken. Aanvankelijk zou er ondermeer een jachthaven en recreatieve voorzieningen worden aangelegd maar het plan is nu veel meer een 'natuurlijke variant' geworden. Eerder trokken LTO en het Wetterskip Fryslân hun steun al in.

Op 22 februari is het aan de Provinciale Staten om een definitief besluit te nemen.

